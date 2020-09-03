Вход свободный
Музей истории Улан-Удэ приглашает горожан сегодня, 3 сентября, с 15:00 до 18:00 на экскурсию «Домой с Победой», посвящённую 75-летию со дня окончания Второй мировой войны.
Экскурсовод расскажет, с какими сложностями пришлось столкнуться жителям города в военное время, как ковалась победа, и про боевой путь бойцов из Улан-Удэ.
Вход свободный. Желающим надо предварительно записаться на экскурсию по телефону 21-25-22.
Улан-удэнцев приглашают на экскурсию «Домой с Победой»
Общество, Фото:
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