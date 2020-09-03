В Бурятии рассказали историю про забытые на Байкале серебряные серёжки
Эксперт туристической отрасли, заместитель гендиректора туркомпании «Солонго» Аржан Малацагаев рассказал интересную историю, которая произошла с туристкой в Забайкальском национальном парке в Бурятии.
- Три недели назад туристка забыла серебряные сережки у горячего источника в бухте Змеевой в Чивыркуйском заливе. Как известно, серебряные украшения снимают, чтобы не почернели в воде источника. Вспомнила, только когда отплыли уже за мыс. Связи нет, разумеется. Возвращаться не захотела — «пусть это будет даром Байкалу» раз так вышло, - поделился Аржан Малацагаев.
Когда связь появилась, девушка, потерявшая серьги, даже не стала звонить в нацпарк. Тургруппа благополучно улетела. Спустя две недели в Бурятию приехала уже другая тургруппа, но из того же города и с тем же турлидером.
- И что вы думаете? Сережки в полной сохранности лежали у инспекторов на кордоне. Они вспомнили турлидера, вручили ей сережки. Она скоро отвезет их в родной город туристке. С ней связались, она решила, что раз нашлись, то не бросать же опять в Байкал...разумно, - рассказывает автор поста.
Он выразил благодарность сотрудникам Забайкальского нацпарка от лица туристки. А директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин прокомментировал: «Бывают и такие отзывы))».
- Здорово, что сережки спокойно пролежали две недели у инспекторов на кордоне - даже без наших попыток связаться с ними. Так не всегда бывает в жизни, - отметил Аржан Малацагаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее эксперт Аржан Малацагаев предложил создать пять новых турмаршрутов по Бурятии, среди которых водный маршрут из Турки до Северобайкальска и продление Кругобайкальской железной дороги до Улан-Удэ.
Инспекторов нацпарка в Бурятии похвалили за порядочность
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 03.09.2020
Погода в третий день осени будет тёплой
В Новоселенгинске состоится конференция «Пушкин и декабристы»
Имениннице исполнилось 90 лет
Проект посвящён 1025-летнему юбилею национального эпоса
В поисках материалов скульптор посетил Иркутск и Улан-Удэ
Радиотехники ВВО провели опытно-исследовательские учения по противодействию беспилотникам
Опубликована программа празднования 75 годовщины Победы в столице Забайкалья
Её построили в селе Аргада по просьбе верующих
Второе место заняла «криминальная инсценировка» юрфака ВСГУТУ
В Забайкалье состоятся памятные мероприятия, посвящённые окончанию Второй мировой войны
На поборы мама первоклассника пожаловалась в Сети
Мероприятие приурочено к 75-летию окончания Второй мировой войны
В Иркутской области состоялась акция, посвящённая Дню Байкала
Корейской делегации понравился музей дацана
Из-за пандемии Ирина Ологонова провела много времени на Байкале