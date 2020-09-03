Писатель Сергей Минаев принял Забайкалье за Бурятию



- Ну, отлично. Талантливая молодёжь растёт.



В МГИМО на бюджет в рамках целевого набора поступила дочь Аягмы Ванчиковой, заместителя губернатора Забайкальского края. Как сообщал «Байкал-Daily», на днях Ванчикова



По её словам, у дочери две медали – федеральная и региональная, победы на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. Однако в МГИМО на бюджет она поступила по целевому направлению, договор заключен с администрацией Агинского округа.



Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году известный журналист, главный редактор «Эха Москвы»



- Ну, отлично. Талантливая молодёжь растёт.В МГИМО на бюджет в рамках целевого набора поступила дочь Аягмы Ванчиковой, заместителя губернатора Забайкальского края. Как сообщал «Байкал-Daily», на днях Ванчикова в Instagram заявила о травле дочери, расплакавшись при этом . «Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет. Причем на абсолютно лживых фактах. Конечно же, огорчает не только меня, но и прежде всего мою дочь, которая невольно стала участником такого гонения против нее и против всей семьи», - заявила тогда вице-губернатор Забайкальского края.По её словам, у дочери две медали – федеральная и региональная, победы на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. Однако в МГИМО на бюджет она поступила по целевому направлению, договор заключен с администрацией Агинского округа.Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году известный журналист, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал Улан-Удэ Улан-Баторо м.

Писатель, главный редактор Esquire Сергей Минаев ошибочно назвал ситуацию с вице-губернатором Забайкальского края произошедшей в Бурятии. Ошибка прозвучала на радио «Эхо Москвы» в передаче «Постоянно ваш», гостем которой стал Минаев.Во время общения была затронута тема назначения 21-летней дочери главы Чечни Рамзана Кадырова первым замминистра культуры. Минаев дал понять, что эта и подобные темы его не интересуют.- Потому что эта территория, Чечня, это субъект Российской Федерации. Мы все понимаем, что там есть свои устоявшиеся правила игры, которые устраивают центр. Ну, стала она министром культуры. На вашу жизнь это как влияет. Я же не слежу за ней, может, есть какие-то достижения, и ее назначили министром культуры. Или замминистра. Я понимаю, это тоже такой небольшой вопрос спекулятивный. «Как вам это?». А как вам женщина прекрасная из Бурятии, замгубернатора, у которой дочь поступила в МГИМО? На прошлой неделе был скандал, она поступила за счет работодателя, а работодателем было – сюрприз – правительство Бурятии. Это вам как? – высказался он.Ведущая Ольга Бычкова ответила с иронией: