В Бурятии местами ожидается дождик

Погода в третий день осени будет тёплой



По данным Бурятского Гидрометцентра, 3 сентября в республике местами кратковременные дожди, днём по северной половине местами грозы.



Ветер северо-западный, местами до 15 м/с. Температура днём +18,+23, при дожде до +13.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до +18,+20.

