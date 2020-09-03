Погода в третий день осени будет тёплой
По данным Бурятского Гидрометцентра, 3 сентября в республике местами кратковременные дожди, днём по северной половине местами грозы.
Ветер северо-западный, местами до 15 м/с. Температура днём +18,+23, при дожде до +13.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до +18,+20.
В Бурятии местами ожидается дождик
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