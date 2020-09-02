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В Чите скончался декан энергетического факультета ЗабГУ

В Чите скончался декан энергетического факультета ЗабГУ
Общество,  Фото:zabgu.ru
Сергей Филиппович посвятил всю свою жизнь образованию и подготовке молодых энергетиков

1 сентября на 61-м году жизни скончался Сергей Филиппович Мирошников – декан энергетического факультета Забайкальского государственного университета, кандидат технических наук, доцент, заслуженный деятель науки и техники Читинской области, почётный работник высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), председатель совета энергетического факультета и член учёного совета Забайкальского госуниверситета.

Сергей Филиппович родился 9 марта 1960 года. После окончания Читинского политехнического института поступил в аспирантуру Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина.

В 1987 году вернулся в родной город и поступил на работу в ЧитПИ. Сергей Филиппович посвятил всю свою жизнь образованию и подготовке молодых энергетиков. Прошёл трудовой путь от ассистента кафедры, преподавателя, заведующего кафедрой тепловых электрических станций до декана энергетического факультета.

Он активно занимался научной работой, в круг его научных интересов входили вопросы рационального энергоиспользования, экологии воздушного бассейна и промышленной безопасности. Являлся автором научных статей, учебных пособий, авторских свидетельств и патентов, был аттестованным экспертом в области промышленной безопасности Ростехнадзора России.


По информации ЗабГУ 
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