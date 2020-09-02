Имениннице исполнилось 90 лет
Александра Петровна Страмилова, жительница села Николаевское Улётовского района Забайкальского края, отметила свой 90-й день рождения. В качестве подарка она получила «кремлёвский конверт», поздравления от руководящих лиц и творческое выступление.
- У нас в Улётовском районе долгожители получают именные поздравления от президента России Владимира Путина, – рассказала заведующая Улётовским отделом ЗАГС Клара Стелькина. – Внимание со стороны государства – это ещё одна дань уважения и преклонения перед старшим поколением, которое не жалело жизни и здоровья в годы Великой Отечественной войны, стойко переносило все тяготы и лишения, неустанно трудилось. Не каждый доживает до 90 лет, и такие люди не ждут шумного застолья и подарков. Они хотят, чтоб о них не забыли.
С днём рождения Александру Петровну поздравили представители администрации села.
- Ваш юбилей – очередное доказательство того, что 90 лет – вовсе не преклонный возраст. Низкий поклон вам за то, что вы достойно прошли свою сложную жизнь, были участником исторических событий и трудились во благо будущего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия! С юбилеем! – поблагодарила долгожительницу глава администрации Николаевского Валентина Подопригора.
Также именинницу поздравили культработники и участковый специалист по социальной работе сельского поселения.
На данный момент на территории Забайкальского края проживает 36 человек в возрасте 100 и более лет. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье поздравили с днём рождения долгожительницу
Общество, Фото:
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