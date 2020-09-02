Из-за пандемии Ирина Ологонова провела много времени на Байкале
Бурятская борица, трёхкратная обладательница серебряных наград чемпионатов мира Ирина Ологонова из-за пандемии коронавируса провела рекордное время на Байкале.
«6 месяцев. Целых полгода рядом с Байкалом. Спасибо #Байгал, завтра домой и дальше в путь», - написала Ирина на своей странице в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», во время вынужденного простоя из-за пандемии Ирина восхитила пользователей тем, как в одиночку расколола машину дров, а также тем, как вместе с тренером толкала машину застрявшего пожилого водителя.
Бурятская борица поблагодарила Байкал
Общество, Фото:
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