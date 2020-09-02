На Ольхоне за 6 часов собрали 2 кг яйцекладок непарного шелкопряда

В Иркутской области состоялась акция, посвящённая Дню Байкала



Акция «Чистый лес Байкалу» в рамках празднования Дня Байкала состоялась 29 августа в районе бухты Сохтор в Ольхонском районе Иркутской области. Целью акции была очистка побережья от мусора и сбор яйцекладок непарного шелкопряда.



В мероприятии приняли участие представители региональных министерств, ведомств, управлений, образовательных учреждений, областного краеведческого музея, «Заповедного Прибайкалья», члены общества охраны природы и школьного лесничества «Лесной дозор». В течение дня участники экологической акции собрали два килограмма яйцекладок и пять кубометров бытового и строительного мусора.



Сбор яйцекладок на Байкальской территории особенно важен, поскольку из-за действующего законодательства запрещено использование химических или биологических препаратов для борьбы с вредителями. Ручной сбор способствует снижению распространения шелкопряда. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.

