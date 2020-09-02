Вода для тигрицы оказалась прохладной
Тигрица из передвижного цирка-шапито, который застрял в Чите из-за пандемии коронавируса, искупалась в местном озере Кенон. Артист цирка Дмитрий Ким снял купание своего питомца на видео.
Тигрицу артист держал на поводке.
«Свозили нашу Хонду погулять. Хонда сказала, что Кенон сегодня очень прохладный и купаться ей не очень хочется. Сама просилась в машину», - поделился Дмитрий Ким на своей странице
В читинском озере искупалась тигрица
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