Мария Стрельченко училась в классе Ларисы Сахьяновой
Солистка балета Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, заслуженная артистка РФ Мария Стрельченко теперь возглавит балетную труппу. Об этом говорится в сообщении музтеатра.
Мария Стрельченко родилась в Иркутске. В 1989 году она поступила в Бурятское государственное хореографическое училище в Улан-Удэ, класс Ларисы Сахьяновой. Ещё в составе воспитанников училища она станцевала партию Маши в балете Чайковского «Щелкунчик» и сразу привлекла внимание художественного руководства театра.
Сразу после окончания училища в 1996 году Мария была принята на службу в балетную труппу Иркутского областного музыкального театра им.ени Загурского. Уже в качестве солистки балета она повторила партию Маши и была отмечена премией губернатора Иркутской области. В 2001 году Мария закончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусства, получив специальность педагог-хореограф.
С первого года работы ей стали поручать сольные партии в балетах, танцевальные миниатюры в опереттах и мюзиклах. Уже в первых партиях она доказала, что обладает танцевальным и драматическим талантом.
За короткий срок балерина заняла ведущее место в балетной труппе. Она танцует все основные партии балетного репертуара: Мари («Щелкунчик»), Золушка («Золушка»), Мирта («Жизель»), Сольвейг, Анитра («Пер Гюнт»), Эсмеральда («Собор Парижской Богоматери»), Джульетта («Ромео и Джульетта»), Кармен («Кармен»), Графиня («Пиковая дама»), Уличная танцовщица («Дон Кихот»), Зобейда («Шахеразада») и многие другие.
У балерины большой концертный репертуар, с которым она выступает на различных концертных площадках Иркутской области и в городах, где гастролирует театр.
Мария Стрельченко – талантливый педагог. В театре она проводит мастер-классы для молодых коллег, много занимается с воспитанниками детской балетной студии.
Выпускница Бурятского училища стала балетмейстером Иркутского музтеатра
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