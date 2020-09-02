В Забайкалье состоятся памятные мероприятия, посвящённые окончанию Второй мировой войны
3 сентября в Чите в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, состоятся торжественные мероприятия, с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа.
По городским улицам в первой половине дня торжественным маршем с исполнением песен пройдут военнослужащие. После чего, у мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев в парке «Победы» в 12:00 начнётся тематический митинг с участием военнослужащих, сотрудников Росгвардии, МВД, МЧС, ветеранов военной службы, юнармейцев, а также руководства края и города. Здесь же пройдёт показ современных образцов вооружения, боевой и специальной техники, а также праздничный концерт.
Помимо этого, состоится демонстрационный пролёт авиационной техники объединения ВВС и ПВО округа. Над парком «Победы» пролетят 10 единиц авиационной техники, в том числе вертолёты Ми-8, Ми-24, истребители Су-30, а также штурмовики Су-25. Праздничная программа завершится проведением праздничного салюта. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Возрастное ограничение 6+
Военнослужащие пройдут маршем по улицам Читы
Общество, Фото:
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