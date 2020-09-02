В Новоселенгинске состоится конференция «Пушкин и декабристы»
27 сентября в Бурятии пройдёт фестиваль пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу…», посвящённый 355-летию со дня основания Селенгинского острога. В рамках мероприятия в центре «Дом Старцева Д.Д. – музей декабристов» в посёлке Новоселенгинск будет проведена научно-практическая конференция «Пушкин и декабристы». Время проведения: с 10:00 до 15:00.
На конференции будут рассматриваться вопросы истории, музееведения, краеведения, культурологии, литературоведения в рамках следующих тем:
- Друзья Пушкина – участники восстания декабристов на Сенатской площади. Влияние творчества А.С. Пушкина на идеи декабристов;
- А.С. Пушкин и его эпоха в музейных коллекциях;
- «В потомках наше имя отзовется…». О жизни и деятельности прадеда А.С. Пушкина Абрама Петровича Ганнибала в Сибири;
- Историко-культурное наследие «Селенгинской земли». Проблемы и перспективы развития событийного туризма Республики Бурятия.
К участию в работе конференции приглашаются краеведы, сотрудники музеев и учреждений культуры, общественных организаций и государственных органов, учащиеся, студенты ссузов и вузов. Заявки принимаются до 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение 12+
Фестиваль пушкинской поэзии в Бурятии будет посвящён Селенгинскому острогу
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