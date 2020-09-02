Четыре факультета БГУ отправили на месяц на дистанционку

Но причина вовсе не в коронавирусе



Студенты четырёх факультетов Бурятского госуниверситета будут учиться с 1 по 30 сентября дистанционно. Об этом говорится в приказе образовательного учреждения от 31 августа за подписью ректора Николая Мошкина, который опубликован на сайте БГУ.



Подобная мера, как оказалось, связана не с коронавирусом, а с ремонтом в главном корпусе университета. Из-за ремонтных работы месяц студенты факультета биологии, географии и землепользования, физико-технического факультета, факультета физической культуры, спорта и туризма, а также социально-психологического факультета будут учиться дистанционно. Впрочем, занятия по физической культуре для групп организуют с учётом погодных условий на открытом воздухе.



Как сообщили «Байкал-Daily» в самом университете, в настоящий момент на втором этаже в главном корпусе делают ремонт, там меняют потолки. Профильное министерство выделило вузу деньги на ремонт, но из-за коронавируса проведение тендера всё время откладывалось. В итоге торги состоялись летом, была определена подрядная организация.



- Пока деньги поступили, пока провели торги – всё затянулось, и подрядчик приступил к работам недавно, - пояснили в БГУ.



В пресс-службе университета добавили, что первокурсники указанных факультетов учатся очно, их занятия просто перевели в другие корпуса.







