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Четыре факультета БГУ отправили на месяц на дистанционку

Четыре факультета БГУ отправили на месяц на дистанционку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Но причина вовсе не в коронавирусе

Студенты четырёх факультетов Бурятского госуниверситета будут учиться с 1 по 30 сентября дистанционно. Об этом говорится в приказе образовательного учреждения от 31 августа за подписью ректора Николая Мошкина, который опубликован на сайте БГУ.

Подобная мера, как оказалось, связана не с коронавирусом, а с ремонтом в главном корпусе университета. Из-за ремонтных работы месяц студенты факультета биологии, географии и землепользования, физико-технического факультета, факультета физической культуры, спорта и туризма, а также социально-психологического факультета будут учиться дистанционно. Впрочем, занятия по физической культуре для групп организуют с учётом погодных условий на открытом воздухе.

Как сообщили «Байкал-Daily» в самом университете, в настоящий момент на втором этаже в главном корпусе делают ремонт, там меняют потолки. Профильное министерство выделило вузу деньги на ремонт, но из-за коронавируса проведение тендера всё время откладывалось. В итоге торги состоялись летом, была определена подрядная организация.

- Пока деньги поступили, пока провели торги – всё затянулось, и подрядчик приступил к работам недавно, - пояснили в БГУ.

В пресс-службе университета добавили, что первокурсники указанных факультетов учатся очно, их занятия просто перевели в другие корпуса.



БГУ вузы студенты ремонтные работы
 
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