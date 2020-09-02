Студенты из Бурятии стали призёрами кинофестиваля по криминалистике

Второе место заняла «криминальная инсценировка» юрфака ВСГУТУ



Студенты 3 курса юридического факультета ВСГУТУ в рамках изучения дисциплины «Криминалистика» подготовили и сняли фильм «Мелочи жизни». Ленту направили на VII международный кинофестиваль студенческих фильмов по криминалистике имени профессора В.К. Гавло «Золотой след», который проходил в Новосибирском юридическом институте Томского госуниверситета. Всего в этом году для участия в фестивале было отобрано 34 фильма, присланных не только российскими вузами, но и учебными заведениями из стран ближнего зарубежья.



Как сообщает пресс-служба ВСГУТУ, по результатам фестиваля фильм студентов юрфака занял второе место в номинации «Криминальные инсценировки».



Также специальный приз во внеконкурсной программе – «Приз жюри кинофестиваля» − Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления получил за фильм «След Истории».



Основными критериями при выборе победителей стали, как и в прошлом году, оригинальность фильмов, талант и мастерство актёрского состава, а также учебно-криминалистический характер работ, что является главной идеей фестиваля.

