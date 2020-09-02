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В Бурятии автоинспекторы провели урок для первоклашек

В Бурятии автоинспекторы провели урок для первоклашек
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели урок дорожной безопасности для первоклассников Нижнесаянтуйской школы

Новоиспечённым школьникам автоинспекторы напомнили о правилах безопасного поведения на дороге. Им рассказали, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, какие опасности могут возникнуть на дороге и как не попасть в «дорожную ловушку», сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ребята повторили значение сигналов светофора и дорожных знаков. Также дети узнали о важности ношения светоотражающих элементов.

В завершении встречи сотрудники ГИБДД пожелали первоклассникам успехов в учёбе и пообещали ещё раз прийти в гости для обучающих занятий на улице.

ГИБДД школьники
 
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