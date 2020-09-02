В Бурятии автоинспекторы провели урок для первоклашек

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели урок дорожной безопасности для первоклассников Нижнесаянтуйской школы



Новоиспечённым школьникам автоинспекторы напомнили о правилах безопасного поведения на дороге. Им рассказали, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, какие опасности могут возникнуть на дороге и как не попасть в «дорожную ловушку», сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Ребята повторили значение сигналов светофора и дорожных знаков. Также дети узнали о важности ношения светоотражающих элементов.



В завершении встречи сотрудники ГИБДД пожелали первоклассникам успехов в учёбе и пообещали ещё раз прийти в гости для обучающих занятий на улице.



