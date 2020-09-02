Улан-удэнской школе присвоили имя Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина

Школа №26 находится возле сквера имени Сенчихина
В Улан-Удэ средней общеобразовательной школе №26 присвоено имя Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков, сообщили в пресс-службе администрации города.
С инициативой присвоения имени Героя школе №26 в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выступил депутат Улан-Удэнского горсовета депутатов Вадим Бредний при поддержке коллектива школы №26.
Учебное заведение находится на улице Революции 1905 года рядом со сквером имени Сенчихина, где установлен бюст Героя Советского Союза.
По словам завуча по воспитательной работе Елены Баторовой, школа ведёт сбор информации о своём Герое, ребята ухаживают за сквером и проводят мероприятия на патриотическую тему.
В Улан-Удэ имена Героев Советского Союза присвоены пяти школам. Это школа №12 имени Жамбыла Тулаева, школа №31 имени Петра Харитонова, школа №65 имени Григория Асеева, школа №57 имени Алдара Цыденжапова и теперь школа № 26 имени Прокопия Сенчихина.
Справка:
Прокопий Федорович Сенчихин родился 25 мая 1923 года в селе Нижнекаменка Алтайского края в семье крестьянина. Его детские и юношеские годы прошли в Бурятии. В 1940 году начал работать слесарем на автотракторном заводе («Электромашина»).
С первых дней Великой Отечественной войны Прокопий Сенчихин упорно добивался отправки его на фронт, где уже сражались с немецкими фашистами его старшие братья Александр и Иван. В 1942 году Прокопий Сенчихин окончил Забайкальское военное пехотное училище, с мая 1943-го он в действующей армии.
Отличился во время битвы за Днепр. В октябре 1943 года батарея Сенчихина переправилась через Днепр у села Борки Киевской области и приняла активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. младшему лейтенанту Сенчихину за образцовое выполнение боевых заданий присвоили звание Героя Советского Союза. Высокую награду он получить не успел. 24 марта 1944 года принял свой последний бой в Польше.
Улан-удэнской школе присвоили имя Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина
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