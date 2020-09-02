 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 сентября

01 сентября

Популярное

На севере Бурятии возвели мандалу Будды Арьябалы

На севере Бурятии возвели мандалу Будды Арьябалы
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Её построили в селе Аргада по просьбе верующих

По просьбе лам и верующих Курумканского района Бурятии ламы Иволгинского дацана Жуд дугана возвели мандалу Будды Арьябалы Авалокитешвары в Аргадинском дугане. Теперь верующие смогут помолиться и сделать горо вокруг мандалы.

- Созерцание мандалы особенно благоприятно влияет на умы людей, оставляя благоприятные положительные отпечатки в потоке их сознания, тем самым мы зарабатываем благую карму. Мандала освобождает нас от болезней и омрачений, оказывает благотворное влияние на судьбу страны и всех населяющих её народов, независимо от их вероисповедания. Она очищает пространство и вносит гармонию в отношения между людьми, направляя их помыслы к созиданию, – сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Мандала может быть создана при помощи драгоценных камней, цветов, крашеного риса, цветных камешков или песка. Песок, традиционно приготовляемый путём дробления драгоценных камней, считается наиболее подходящим материалом и требует большого мастерство создающего. 
дацан Курумканский район буддизм мандала Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студенты из Бурятии стали призёрами кинофестиваля по криминалистике
Студенты из Бурятии стали призёрами кинофестиваля по криминалистике
Общество, 02.09.2020
Второе место заняла «криминальная инсценировка» юрфака ВСГУТУ
Военнослужащие пройдут маршем по улицам Читы
Военнослужащие пройдут маршем по улицам Читы
Общество, 02.09.2020
В Забайкалье состоятся памятные мероприятия, посвящённые окончанию Второй мировой войны
В Улан-Удэ с родителей первоклашек требуют туалетную бумагу и мыло
В Улан-Удэ с родителей первоклашек требуют туалетную бумагу и мыло
Общество, 02.09.2020
На поборы мама первоклассника пожаловалась в Сети
В Улан-Удэ состоится онлайн-концерт «Сияет в веках Великая Победа»
В Улан-Удэ состоится онлайн-концерт «Сияет в веках Великая Победа»
Общество, 02.09.2020
Мероприятие приурочено к 75-летию окончания Второй мировой войны
На Ольхоне за 6 часов собрали 2 кг яйцекладок непарного шелкопряда
На Ольхоне за 6 часов собрали 2 кг яйцекладок непарного шелкопряда
Общество, 02.09.2020
В Иркутской области состоялась акция, посвящённая Дню Байкала
Иволгинский дацан в Бурятии посетил генконсул Южной Кореи
Иволгинский дацан в Бурятии посетил генконсул Южной Кореи
Общество, 02.09.2020
Корейской делегации понравился музей дацана
Бурятская борица поблагодарила Байкал
Бурятская борица поблагодарила Байкал
Общество, 02.09.2020
Из-за пандемии Ирина Ологонова провела много времени на Байкале
В Чите скончался декан энергетического факультета ЗабГУ
В Чите скончался декан энергетического факультета ЗабГУ
Общество, 02.09.2020
Сергей Филиппович посвятил всю свою жизнь образованию и подготовке молодых энергетиков
В читинском озере искупалась тигрица
В читинском озере искупалась тигрица
Общество, 02.09.2020
Вода для тигрицы оказалась прохладной
Выпускница Бурятского училища стала балетмейстером Иркутского музтеатра
Выпускница Бурятского училища стала балетмейстером Иркутского музтеатра
Общество, 02.09.2020
Мария Стрельченко училась в классе Ларисы Сахьяновой
«Будьте хранимы Богом»: Владыка Савватий прощается с жителями Бурятии
«Будьте хранимы Богом»: Владыка Савватий прощается с жителями Бурятии
Общество, 02.09.2020
Бывший Бурятский митрополит рассказал о проделанной работе и оставил пожелания жителям республики
Бывший Бурятский митрополит Савватий: «Я никогда не вмешивался в политику»
Бывший Бурятский митрополит Савватий: «Я никогда не вмешивался в политику»
Общество, 02.09.2020
Владыка Савватий рассказал об отношениях со светской властью, бурятском языке и помощи прихожанам

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^