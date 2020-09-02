На севере Бурятии возвели мандалу Будды Арьябалы

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Её построили в селе Аргада по просьбе верующих



По просьбе лам и верующих Курумканского района Бурятии ламы Иволгинского дацана Жуд дугана возвели мандалу Будды Арьябалы Авалокитешвары в Аргадинском дугане. Теперь верующие смогут помолиться и сделать горо вокруг мандалы.



- Созерцание мандалы особенно благоприятно влияет на умы людей, оставляя благоприятные положительные отпечатки в потоке их сознания, тем самым мы зарабатываем благую карму. Мандала освобождает нас от болезней и омрачений, оказывает благотворное влияние на судьбу страны и всех населяющих её народов, независимо от их вероисповедания. Она очищает пространство и вносит гармонию в отношения между людьми, направляя их помыслы к созиданию, – сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



Мандала может быть создана при помощи драгоценных камней, цветов, крашеного риса, цветных камешков или песка. Песок, традиционно приготовляемый путём дробления драгоценных камней, считается наиболее подходящим материалом и требует большого мастерство создающего.

