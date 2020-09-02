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«Большая деревня»: Табун лошадей бегал в Улан-Удэ

«Большая деревня»: Табун лошадей бегал в Улан-Удэ
Общество,  Фото:buryatia_online
Одни пользователи шутят, другие возмущаются по этому поводу

Жителей Улан-Удэ удивил табун лошадей в посёлке Восточный. Видео с животными, спокойно идущими по улице, появилось в паблике buryatia_online. Причём лошадей на записи не смущают ни прохожие и проезжающие мимо машины, ни автомобили, аккуратно и медленно едущие за ними.



Под постом одни пользователи шутят, другие возмущаются: «Принцев разобрали», «В школу, третья смена», «Главное, бегут по своей полосе», «И перед пешеходным тормозят», «В школу идут», «Вожак ведёт свой класс на линейку», «Тот момент, когда даже лошади знают, что перед пешеходкой нужно останавливаться», «Это гужевой вид транспорта, всё по правилам. Едут по своей полосе», «С каждым годом Улан-Удэ всё больше становится большим улусом», «Большая деревня», «Найти хозяина и наказать» и т.д.

Как сообщал «Байкал-Daily», совсем недавно горожане запечатлели бурёнок и коня на Бурводе, разгуливающих по улице. Впрочем, пользователи Сети не особо удивились увиденному, отметив, что столица Бурятии всё больше смахивает на посёлок городского типа, а не на город. 


лошади домашние животные
 
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