Корейской делегации понравился музей дацана
1 сентября Иволгинский дацан посетил генеральный консул Республики Корея в Иркутске господин Ким Се Ун, находящийся с официальным визитом в Бурятии.
С большим вниманием корейская делегация отнеслась к истории российского буддизма, постоянно проводя параллели с тем, как развивалась эта религия в Корее. Понравился гостям музей Иволгинского дацана, где наглядно показано, какого расцвета достиг бурятский буддизм к середине 1930-х годов и как начал возрождаться с основанием Иволгинского дацана 75 лет назад.
По-особенному генконсул Южной Кореи и сопровождающие его лица отнеслись ко встрече с XII главой буддистов России Пандито Хамбо-ламой Этигэловым, о котором много известно не только в нашей стране, но и за её пределами.
- Стоит особо отметить, что стало доброй традицией для гостей республики в первый день своего пребывания в Бурятии посещать центр буддизма России и встречаться с Хамбо-ламой Этигэловым. Прошедшее лето ещё раз подтвердило эту новую традицию, – сообщает Алла Намсараева, руководитель пресс-службы Иволгинского дацана.
Иволгинский дацан в Бурятии посетил генконсул Южной Кореи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие приурочено к 75-летию окончания Второй мировой войны
В Иркутской области состоялась акция, посвящённая Дню Байкала
Корейской делегации понравился музей дацана
Из-за пандемии Ирина Ологонова провела много времени на Байкале
Сергей Филиппович посвятил всю свою жизнь образованию и подготовке молодых энергетиков
Уроки прошли пока в 17 школах
Вода для тигрицы оказалась прохладной
Мария Стрельченко училась в классе Ларисы Сахьяновой
Бывший Бурятский митрополит рассказал о проделанной работе и оставил пожелания жителям республики
Владыка Савватий рассказал об отношениях со светской властью, бурятском языке и помощи прихожанам
Но причина вовсе не в коронавирусе
Перепись состоится весной 2021 года
В Улан-Удэ масштабно отметят годовщину окончания Второй мировой войны
В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели урок дорожной безопасности для первоклассников Нижнесаянтуйской школы
Школа №26 находится возле сквера имени Сенчихина