 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 сентября

01 сентября

Популярное

Иволгинский дацан в Бурятии посетил генконсул Южной Кореи

Иволгинский дацан в Бурятии посетил генконсул Южной Кореи
Общество,  Фото:пресс-служба Иволгинского дацана
Корейской делегации понравился музей дацана

1 сентября Иволгинский дацан посетил генеральный консул Республики Корея в Иркутске господин Ким Се Ун, находящийся с официальным визитом в Бурятии.

С большим вниманием корейская делегация отнеслась к истории российского буддизма, постоянно проводя параллели с тем, как развивалась эта религия в Корее. Понравился гостям музей Иволгинского дацана, где наглядно показано, какого расцвета достиг бурятский буддизм к середине 1930-х годов и как начал возрождаться с основанием Иволгинского дацана 75 лет назад.

По-особенному генконсул Южной Кореи и сопровождающие его лица отнеслись ко встрече с XII главой буддистов России Пандито Хамбо-ламой Этигэловым, о котором много известно не только в нашей стране, но и за её пределами.

- Стоит особо отметить, что стало доброй традицией для гостей республики в первый день своего пребывания в Бурятии посещать центр буддизма России и встречаться с Хамбо-ламой Этигэловым. Прошедшее лето ещё раз подтвердило эту новую традицию, – сообщает Алла Намсараева, руководитель пресс-службы Иволгинского дацана.
Южная Корея буддизм Иволгинский дацан Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится онлайн-концерт «Сияет в веках Великая Победа»
В Улан-Удэ состоится онлайн-концерт «Сияет в веках Великая Победа»
Общество, 02.09.2020
Мероприятие приурочено к 75-летию окончания Второй мировой войны
На Ольхоне за 6 часов собрали 2 кг яйцекладок непарного шелкопряда
На Ольхоне за 6 часов собрали 2 кг яйцекладок непарного шелкопряда
Общество, 02.09.2020
В Иркутской области состоялась акция, посвящённая Дню Байкала
Иволгинский дацан в Бурятии посетил генконсул Южной Кореи
Иволгинский дацан в Бурятии посетил генконсул Южной Кореи
Общество, 02.09.2020
Корейской делегации понравился музей дацана
Бурятская борица поблагодарила Байкал
Бурятская борица поблагодарила Байкал
Общество, 02.09.2020
Из-за пандемии Ирина Ологонова провела много времени на Байкале
В Чите скончался декан энергетического факультета ЗабГУ
В Чите скончался декан энергетического факультета ЗабГУ
Общество, 02.09.2020
Сергей Филиппович посвятил всю свою жизнь образованию и подготовке молодых энергетиков
В читинском озере искупалась тигрица
В читинском озере искупалась тигрица
Общество, 02.09.2020
Вода для тигрицы оказалась прохладной
Выпускница Бурятского училища стала балетмейстером Иркутского музтеатра
Выпускница Бурятского училища стала балетмейстером Иркутского музтеатра
Общество, 02.09.2020
Мария Стрельченко училась в классе Ларисы Сахьяновой
«Будьте хранимы Богом»: Владыка Савватий прощается с жителями Бурятии
«Будьте хранимы Богом»: Владыка Савватий прощается с жителями Бурятии
Общество, 02.09.2020
Бывший Бурятский митрополит рассказал о проделанной работе и оставил пожелания жителям республики
Бывший Бурятский митрополит Савватий: «Я никогда не вмешивался в политику»
Бывший Бурятский митрополит Савватий: «Я никогда не вмешивался в политику»
Общество, 02.09.2020
Владыка Савватий рассказал об отношениях со светской властью, бурятском языке и помощи прихожанам
В Улан-Удэ устроят салют в честь 75-летия окончания Второй мировой
В Улан-Удэ устроят салют в честь 75-летия окончания Второй мировой
Общество, 02.09.2020
В Улан-Удэ масштабно отметят годовщину окончания Второй мировой войны
В Бурятии автоинспекторы провели урок для первоклашек
В Бурятии автоинспекторы провели урок для первоклашек
Общество, 02.09.2020
В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели урок дорожной безопасности для первоклассников Нижнесаянтуйской школы

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^