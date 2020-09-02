Театр кукол «Ульгэр» покажет Каренину в онлайн-формате

Общество, Фото: из архива

Премьера нового спектакля состоится 9 сентября



Театр кукол «Ульгэр» готовится к премьере спектакля «Каренина 2020», которая состоится 9 сентября в онлайн-формате.



Еще в феврале в театре прошел техсовет спектакля, в июне театр приступил к изготовлению декораций.



Затем в Бурятию приехал целый десант постановочной группы из Санкт-Петербурга и Москвы - молодой режиссер, Екатерина Давыдова, художник Надежда Лопардина, композитор Анатолий Гонье, видеохудожник Евгений Шаракшанэ, режиссер по пластике Игорь Григурко, также присоединилась и Дарима Халматова, педагог по сценической речи.



В постановке заняты такие актеры как Будэрдэнэ Энхбат, Белигма Улзутуева, Арсалан Бидигаров, Игорь Рубцов. Спектакль создается при поддержке проекта «Культура малой Родины», сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



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