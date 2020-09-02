Сборная США не приедет в Иркутск на чемпионат мира по хоккею с мячом

Под вопрос и участие Швеции – одной из сильнейших команд мира



Мужская национальная сборная США по хоккею с мячом пропустит чемпионат мира, который состоится этой осенью в Иркутске. Об этом сообщила федерация хоккея с мячом России.



Международная федерация бенди (FIB) получила официальное уведомление от федерации бенди США о невозможности приезда национальной команды в Россию в условиях распространения COVID-19.



Под вопросом и участие сборной Швеции – одной из сильнейших команд, которая, наряду с Россией, считается фаворитом чемпионата. FIB отмечает, что официальной документации об отказе мужской национальной сборной Швеции пока не поступало. Вместе с тем выдача виз Консульским отделом посольства Российской Федерации в Швеции на данный момент не производится.



XL чемпионат мира по хоккею с мячом состоится в Иркутске с 5 по 11 октября 2020 года.

