Под вопрос и участие Швеции – одной из сильнейших команд мира
Мужская национальная сборная США по хоккею с мячом пропустит чемпионат мира, который состоится этой осенью в Иркутске. Об этом сообщила федерация хоккея с мячом России.
Международная федерация бенди (FIB) получила официальное уведомление от федерации бенди США о невозможности приезда национальной команды в Россию в условиях распространения COVID-19.
Под вопросом и участие сборной Швеции – одной из сильнейших команд, которая, наряду с Россией, считается фаворитом чемпионата. FIB отмечает, что официальной документации об отказе мужской национальной сборной Швеции пока не поступало. Вместе с тем выдача виз Консульским отделом посольства Российской Федерации в Швеции на данный момент не производится.
XL чемпионат мира по хоккею с мячом состоится в Иркутске с 5 по 11 октября 2020 года.
Сборная США не приедет в Иркутск на чемпионат мира по хоккею с мячом
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