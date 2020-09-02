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В Бурятии разразился скандал вокруг школы

В Бурятии разразился скандал вокруг школы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Группа недовольных родителей написала обращение к главе Бурятии

Вокруг Нижнесаянтуйской школы в Тарбагатайском районе Бурятии разразился скандал. Группа родителей, недовольная директором, написала обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову. Суть претензии в том, что, по словам родителей, дети не хотят идти в школу из-за постоянных унижений со стороны директора. Кроме того, родители говорят о поборах. Сюжет об этом выпустила ГТРК Бурятия.

Один из классов уже написал заявление, чтобы учителем их детей не была директор. Родители заявляют о «хамском отношении», отмечает ГТРК Бурятия.

Одна из матерей также рассказала об объявлении в родительском чате – о том, что два класса должны собрать на жалюзи почти 20 тысяч рублей.

Корреспондент ГТРК Бурятия пытался пообщаться с директором, но она сперва сослалась на совещание, а затем не взяла трубку.

В министерстве образования Бурятии о конфликте знают. Здесь отметили, что по характеристикам нынешний директор требованиям соответствует. Хотя после звонков родителей пообещали провести проверку.

Ситуацией занялась и прокуратура Бурятии, начавшая свою проверку.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании в деятельности образовательного учреждения, а также указанные в информации факты. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


школы прокуратура
 
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