В Бурятии разразился скандал вокруг школы

Группа недовольных родителей написала обращение к главе Бурятии



Вокруг Нижнесаянтуйской школы в Тарбагатайском районе Бурятии разразился скандал. Группа родителей, недовольная директором, написала обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову. Суть претензии в том, что, по словам родителей, дети не хотят идти в школу из-за постоянных унижений со стороны директора. Кроме того, родители говорят о поборах. Сюжет об этом выпустила ГТРК Бурятия.



Один из классов уже написал заявление, чтобы учителем их детей не была директор. Родители заявляют о «хамском отношении», отмечает ГТРК Бурятия.



Одна из матерей также рассказала об объявлении в родительском чате – о том, что два класса должны собрать на жалюзи почти 20 тысяч рублей.



Корреспондент ГТРК Бурятия пытался пообщаться с директором, но она сперва сослалась на совещание, а затем не взяла трубку.



В министерстве образования Бурятии о конфликте знают. Здесь отметили, что по характеристикам нынешний директор требованиям соответствует. Хотя после звонков родителей пообещали провести проверку.



Ситуацией занялась и прокуратура Бурятии, начавшая свою проверку.



- В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании в деятельности образовательного учреждения, а также указанные в информации факты. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





