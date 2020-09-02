Группа недовольных родителей написала обращение к главе Бурятии
Вокруг Нижнесаянтуйской школы в Тарбагатайском районе Бурятии разразился скандал. Группа родителей, недовольная директором, написала обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову. Суть претензии в том, что, по словам родителей, дети не хотят идти в школу из-за постоянных унижений со стороны директора. Кроме того, родители говорят о поборах. Сюжет об этом выпустила ГТРК Бурятия.
Один из классов уже написал заявление, чтобы учителем их детей не была директор. Родители заявляют о «хамском отношении», отмечает ГТРК Бурятия.
Одна из матерей также рассказала об объявлении в родительском чате – о том, что два класса должны собрать на жалюзи почти 20 тысяч рублей.
Корреспондент ГТРК Бурятия пытался пообщаться с директором, но она сперва сослалась на совещание, а затем не взяла трубку.
В министерстве образования Бурятии о конфликте знают. Здесь отметили, что по характеристикам нынешний директор требованиям соответствует. Хотя после звонков родителей пообещали провести проверку.
Ситуацией занялась и прокуратура Бурятии, начавшая свою проверку.
- В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании в деятельности образовательного учреждения, а также указанные в информации факты. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии разразился скандал вокруг школы
Общество, Фото:
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