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В Чите празднование окончания Второй мировой войны пройдёт на 18 площадках

В Чите празднование окончания Второй мировой войны пройдёт на 18 площадках
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Опубликована программа празднования 75 годовщины Победы в столице Забайкалья

Праздничные мероприятия, посвящённые 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны, пройдут в Чите 5 сентября на 18 площадках в центральных и отдалённых частях города.

- Все праздничные мероприятия ориентированы на оживление памяти о войне в сознании подрастающего поколения, на воспитание чувства гордости за свой народ, стремление быть похожими на тех солдат, которые отстояли нашу Родину. Наши бабушки и дедушки и весь советский народ сражались за будущее своей страны, за свою семью, – отметила и.о. министра культуры Забайкальского края Наталия Лиценберг.

Руководитель ведомства добавила, что празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны пройдёт в субботу. Читинцы и гости города смогут в выходной день увидеть насыщенную программу, всей семьёй посетить мероприятия и с пользой провести время.

Отметим, что концепция по празднованию мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончанию Второй мировой войны на территории Забайкальского края, была утверждена в феврале 2020 года краевым организационным комитетом «Победа». Несмотря на ограничения по проведению мероприятий в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой работниками культуры велась подготовка по реализации плана мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
вторая мировая война Великая Отечественная Чита День Победы Праздники
 
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