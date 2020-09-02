В Улан-Удэ появилась улица Юго-Западная

Ранее были утверждены улицы Доблести и Мангальная



Новые улицы столицы Бурятии получают названия. В Октябрьском районе появилась улица Юго-Западная в 127 микрорайоне. Ее название утверждено распоряжением администрации г. Улан-Удэ.



Всего с начала 2020 года присвоены названия шести улицам Улан-Удэ: улица Мангальная в ДНТ «Дорожник», улица Мастеров в мкр. Светлый, улица Доблести в мкр. Верхняя Березовка, проезд Дамдина Фролова в 18 квартале, проезд 1-й Хонгодорский и проезд 2-й Хонгодорский в ДНТ «Северное».



Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением о присвоении улицы наименования. Специалисты комитета проверяют новое название на предмет совпадений с существующими в городе улицами. Если такое название уже существует в реестре, то заявители могут предложить другие варианты. Сейчас для упрощения процедур «отсев» улиц - дубликатов проводится при подаче заявления, поясняют в пресс-службе администрации Улан-Удэ.





