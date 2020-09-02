Осадков не ожидается
2 сентября в Бурятии ожидается облачная, без осадков, погода. Утром местами туманы. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью места опускалась до -1,-3. Днём ожидается +20,+25, местами до +15.
В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура днём +21,+23.
Второй день осени в Бурятии будет облачным
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревноваться будут команды из 15 человек
Первоклассникам республики дарят школьные принадлежности
Список борцовских титулов в тувинской борьбе дополнился «ястребом» и «верховным исполином»
Также ремонт 2 мостов пройдёт в Иркутской области и 3 мостов – в Забайкальском крае
Перед единым днём голосования школы региона проведут День здоровья
Маршрут мероприятия проходит по территории 12 районов Забайкалья
Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из малокалиберного и пневматического пистолетов
В соревнованиях приняли участие команды из Улан-Удэ, Иркутска и Читы
Съёмки «Географии детства» пройдут в Улан-Удэ и 4 районах
Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот
Съёмки программы пройдут в Чите, Агинском и Алханае
На торжественной линейке побывал глава республики Алексей Цыденов
Мужчина совершил за час 107 взлётов и посадок на «Dragonfly»
Мебель в школах будут обрабатывать каждые два часа
Сегодня по всей стране прозвенели первые звонки в учебных заведениях