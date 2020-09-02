Второй день осени в Бурятии будет облачным

Осадков не ожидается



2 сентября в Бурятии ожидается облачная, без осадков, погода. Утром местами туманы. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью места опускалась до -1,-3. Днём ожидается +20,+25, местами до +15.



В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура днём +21,+23.





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