Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот
«Забайкальское горнорудное предприятие» приняло ключевое участие в благотворительной акции: компания помогла собраться детям Окинского района Бурятии собраться в школу. С помощью предприятия было приобретено 595 наборов канцелярских принадлежностей.
- У нас проходит традиционная благотворительная акция «Помогите детям собраться в школу», помогают нам депутаты, бизнесмены, различные организации. И ежегодно мы направляем письма недропользователям, которые работают на территории нашего района. Откликнулись в этом году четыре предприятия, в том числе и ЗГРП. С помощью «Забайкальской горнорудной компании» закуплено 595 наборов канцелярских принадлежностей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей и детей-сирот, - рассказала «Байкал-Daily» Дулма Налханова, заместитель председателя комитета по социальной политике администрации Окинского района.
Наборы получили ученики семи школ района – 4 средних общеобразовательных и 3 начальных. «Это действительно большая помощь семьям, они очень ждали канцелярию», - отметила Дулма Налханова.
Всего в рамках акции наборы получили 695 ребятишек.
ЗГРП помогло детям Окинского района Бурятии собраться в школу
Общество, Фото:
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