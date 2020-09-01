Авиатор из Читы попал в Книгу рекордов России

Мужчина совершил за час 107 взлётов и посадок на «Dragonfly»



Читинец Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов России. Мужчина совершил 107 взлётов и посадок за час на самолёте «Dragonfly». Об этом житель столицы Забайкальского края сообщил на своей странице во «ВКонтакте».



- Рекордный полёт, в котором я совершил 107 взлетов и посадок за один час на сверхлёгком самолете, теперь стал не только моим личным достижением, но и рекордом России, зафиксированным в Книге рекордов России. Ещё один мой вклад в историю российской авиации, - пишет Леонид Кулеш.



К своему посту в социальной сети он прикрепил видео, на котором зафиксировано необычное достижение.



- Самолёт Dragonfly обладает уникальными способностями летания, и для него это упражнение не было сложным. Техника не дала сбоев. Я же настроился в течение целого часа испытать себя на выносливость и концентрацию внимания. При том, что любимый круг полетов у меня «левый», я решил усложнить себе задачу, выполнив это упражнение «правым» кругом. Обязательным условием каждой из посадок было одновременное касание трёх колес самолёта о землю. Сущность этого геометрического положения в том, что самолёт на данной скорости без добавления мощности силовой установки и увеличения скорости движения уже не может лететь, что можно считать наступившим состоянием посадки. Взлётом нужно считать отрыв самолёта от поверхности земли (всех опор шасси). Посадки и взлёты проводились в одно и то же место. Полёт проходил по кругу в диаметре 80 -100 метров, на высоте близкой к минимальной, - подробно разъяснил Кулеш уже на YouTube.



Согласно информации Книги рекордов России, взлёт-посадки выполнены на сверхлёгком гражданском воздушном судне авиации общего назначения ЕЭ СВС «DRAGONFLY». Рекорд жителя Читы зафиксировали 6 июля.

