Пожарные Бурятии поздравили школьников

Общество, Фото: агентство ГО и ЧС

Сегодня по всей стране прозвенели первые звонки в учебных заведениях



В районах республики на школьных линейках присутствовали работники Государственной противопожарной службы Бурятии. Они обеспечивали безопасность вместе с сотрудниками МВД и МЧС.



Большое внимание было уделено профилактике пожаров. Только за сегодня работники пожарной охраны провели 10 уроков безопасности в районных школах Бурятии, на которых правилам пожарной безопасности было обучено 404 ребенка, проведена одна учебная эвакуация.



Ученикам и учителям вручались памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов «101» и «112», а также раскраски и закладки на противопожарную тематику для младшеклассников.



Всего на школьных линейках было распространено 7746 памяток, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

