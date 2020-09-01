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Пожарные Бурятии поздравили школьников

Пожарные Бурятии поздравили школьников
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Сегодня по всей стране прозвенели первые звонки в учебных заведениях

В районах республики на школьных линейках присутствовали работники Государственной противопожарной службы Бурятии. Они обеспечивали безопасность вместе с сотрудниками МВД и МЧС.

Большое внимание было уделено профилактике пожаров. Только за сегодня работники пожарной охраны провели 10 уроков безопасности в районных школах Бурятии, на которых правилам пожарной безопасности было обучено 404 ребенка, проведена одна учебная эвакуация.

Ученикам и учителям вручались памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов «101» и «112», а также раскраски и закладки на противопожарную тематику для младшеклассников.

Всего на школьных линейках было распространено 7746 памяток, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожарные школьники
 
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