В Иволгинском районе Бурятии открылась новая школа

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

На торжественной линейке побывал глава республики Алексей Цыденов



Открытие новой школы на 450 мест и торжественная линейка в честь Дня знаний состоялись сегодня, 1 сентября, в улусе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии.



- На сегодня в школу в уже записано 750 детей. Образовательный процесс будет проходить в две смены, школа полностью укомплектована учителями, кадровый вопрос не стоит. Хотел бы отметить, что учителя всегда охотно идут в новые школы, после открытия новых учреждений, у нас, как правило, с кадрами вопросов нет, – отметил в ходе мероприятия глава республики Алексей Цыденов.



Школу в Хойтобэе будут посещать дети не только из улуса, но и из соседних поселений, в связи с этим – с целью подвоза детей был закуплен школьный автобус. Стоит отметить, что жители улуса получили не только новую, современную школу, также была построена дорога. Кроме этого, в ближайшее время будет введён в эксплуатацию новый детский сад и амбулатория.



Алексей Цыденов добавил, что здание школы в Хойтобэе является вторым по масштабности проектом, на его строительство было выделено 494,9 млн рублей. Строительство самой большой школы, рассчитанной на 1275 учащихся, ведётся по улице Автотранспортная в Улан-Удэ. Её сметная стоимость составляет 1,5 млрд рублей, срок окончания строительства – 2021 год.



Всего к новому учебному году 2020-2021 в Бурятии открыто четыре школы, ещё пять общеобразовательных учреждений находится в стадии строительства. Из них четыре школы будет введено в эксплуатацию до конца текущего года, строительство школы по улице Автотранспортная планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.