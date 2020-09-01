На торжественной линейке побывал глава республики Алексей Цыденов
Открытие новой школы на 450 мест и торжественная линейка в честь Дня знаний состоялись сегодня, 1 сентября, в улусе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии.
- На сегодня в школу в уже записано 750 детей. Образовательный процесс будет проходить в две смены, школа полностью укомплектована учителями, кадровый вопрос не стоит. Хотел бы отметить, что учителя всегда охотно идут в новые школы, после открытия новых учреждений, у нас, как правило, с кадрами вопросов нет, – отметил в ходе мероприятия глава республики Алексей Цыденов.
Школу в Хойтобэе будут посещать дети не только из улуса, но и из соседних поселений, в связи с этим – с целью подвоза детей был закуплен школьный автобус. Стоит отметить, что жители улуса получили не только новую, современную школу, также была построена дорога. Кроме этого, в ближайшее время будет введён в эксплуатацию новый детский сад и амбулатория.
Алексей Цыденов добавил, что здание школы в Хойтобэе является вторым по масштабности проектом, на его строительство было выделено 494,9 млн рублей. Строительство самой большой школы, рассчитанной на 1275 учащихся, ведётся по улице Автотранспортная в Улан-Удэ. Её сметная стоимость составляет 1,5 млрд рублей, срок окончания строительства – 2021 год.
Всего к новому учебному году 2020-2021 в Бурятии открыто четыре школы, ещё пять общеобразовательных учреждений находится в стадии строительства. Из них четыре школы будет введено в эксплуатацию до конца текущего года, строительство школы по улице Автотранспортная планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
В Иволгинском районе Бурятии открылась новая школа
Общество, Фото:
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