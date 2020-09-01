 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 сентября

31 августа

Популярное

В Бурятии у «зебр» появились предупреждения для велосипедистов

В Бурятии у «зебр» появились предупреждения для велосипедистов
Общество, 
Призыв появился около школ и детсадов

В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД и педагог Дома детского творчества Алла Баранова создал специальные надписи. С помощью трафарета и краски они нанесли предупреждающие надписи для велосипедистов вблизи пешеходных переходов.

Призыв «По переходу только пешком» появился около школ и детских садов. По мнению организаторов мероприятия, любители велосипедной езды не оставят без внимания яркое обращение. «

Эта надпись призвана напомнить велосипедистам элементарные правила безопасности при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, - объяснила Алла Баранова. – А, именно, что необходимо обязательно спешиться и спокойно перейти дорогу».

Во время акции сотрудники ГИБДД также побеседовали с детьми и напомнили им о правилах дорожной безопасности и внимательности на проезжей части.

В начале учебного года такие обращения к пешеходам и велосипедистам появятся и на других участках дорог, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

велосипеды ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Итальянец из «Поедем, поедим!» научится готовить блюда Забайкалья
Итальянец из «Поедем, поедим!» научится готовить блюда Забайкалья
Общество, 01.09.2020
Съёмки программы пройдут в Чите, Агинском и Алханае
В Иволгинском районе Бурятии открылась новая школа
В Иволгинском районе Бурятии открылась новая школа
Общество, 01.09.2020
На торжественной линейке побывал глава республики Алексей Цыденов
Авиатор из Читы попал в Книгу рекордов России
Общество, 01.09.2020
Мужчина совершил за час 107 взлётов и посадок на «Dragonfly»
Пожарные Бурятии поздравили школьников
Пожарные Бурятии поздравили школьников
Общество, 01.09.2020
Сегодня по всей стране прозвенели первые звонки в учебных заведениях
В Бурятии ушла из жизни известный музыкант
В Бурятии ушла из жизни известный музыкант
Общество, 01.09.2020
Соелма Чимитова была артисткой театра песни и танца «Байкал»
В Бурятии ожидаются заморозки
В Бурятии ожидаются заморозки
Общество, 01.09.2020
Местами температура воздуха ночью опустится до -3 градусов
В Бурятии за школьные парты сели более 600 подозреваемых и осуждённых
В Бурятии за школьные парты сели более 600 подозреваемых и осуждённых
Общество, 01.09.2020
В исправительных учреждениях прошли торжественные линейки
Полицейские Бурятии помогли детям собраться в школу
Полицейские Бурятии помогли детям собраться в школу
Общество, 01.09.2020
По сложившейся доброй традиции, полицейские Кабанского района в преддверии нового учебного года оказали помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
«Пусть на Сурхарбане выступает»: Уроженка Бурятии стала невесткой певицы Валерии
«Пусть на Сурхарбане выступает»: Уроженка Бурятии стала невесткой певицы Валерии
Общество, 01.09.2020
Родители новоиспечённой супруги сына Валерии родились и выросли в Улан-Удэ
В Бурятии от мусора очистили берег Баргузина
В Бурятии от мусора очистили берег Баргузина
Общество, 01.09.2020
За отдыхающими пришлось убираться лесникам
Для осуждённых женщин в Улан-Удэ провели викторину
Для осуждённых женщин в Улан-Удэ провели викторину
Общество, 01.09.2020
В колонии прошла викторина, посвящённая началу нового учебного года
В СИЗО Улан-Удэ устроили квест к 1 сентября
В СИЗО Улан-Удэ устроили квест к 1 сентября
Общество, 01.09.2020
Сыграли несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе
В Бурятии первые школы ушли на дистанционку
В Бурятии первые школы ушли на дистанционку
Общество, 01.09.2020
В Еравнинском районе устанавливают контрольный пост и переводят школы на дистанционку

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^