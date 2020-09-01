В Бурятии у «зебр» появились предупреждения для велосипедистов

Призыв появился около школ и детсадов



В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД и педагог Дома детского творчества Алла Баранова создал специальные надписи. С помощью трафарета и краски они нанесли предупреждающие надписи для велосипедистов вблизи пешеходных переходов.



Призыв «По переходу только пешком» появился около школ и детских садов. По мнению организаторов мероприятия, любители велосипедной езды не оставят без внимания яркое обращение. «



Эта надпись призвана напомнить велосипедистам элементарные правила безопасности при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, - объяснила Алла Баранова. – А, именно, что необходимо обязательно спешиться и спокойно перейти дорогу».



Во время акции сотрудники ГИБДД также побеседовали с детьми и напомнили им о правилах дорожной безопасности и внимательности на проезжей части.



В начале учебного года такие обращения к пешеходам и велосипедистам появятся и на других участках дорог, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



