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Соседи Бурятии решились на изменения в национальной борьбе

Соседи Бурятии решились на изменения в национальной борьбе
Общество,  Фото:gov.tuva.ru
Список борцовских титулов в тувинской борьбе дополнился «ястребом» и «верховным исполином»

В Туве прошла конференция по вопросам развития хуреша –традиционной борьбы тувинского народа. На ней обсуждались, в частности, изменения в системе борцовских званий, введения в календарь соревнований дополнительных рейтинговых турниров для начинающих атлетов, коррективы в правила финальных поединков и другие коррективы.

Так, участники конференции согласились с предложением внести дополнения в перечень высших борцовских титулов, а также изменить порядок их присуждения. До сих пор иерархия сильнейших борцов состояла из 4 титулов: «начын» («сокол»), «арзылан» («лев»), «чаан» («слон») и «авырга» («исполин»). Сейчас этот список дополнят звания «хартыга» («ястреб») и «дээди авырга» («верховный исполин»).

Кроме того, поменяются правила присуждения званий победителям соревнований. Например, если ранее «начыном» борец мог стать, заняв единожды со 2 по 4 места на чемпионате 128 сильнейших борцов Тувы, то теперь для этого достаточно один раз войти в число тех, кто дошел до 5-8 мест.

Изменения, считают в министерстве спорта Тувы, направлены на повышение зрелищности национальной борьбы, её популяризацию среди молодёжи, привлечение детей и подростков в школы и секции по хурешу. К примеру, с 2021 года в календарь спортивных событий планируется ввести рейтинговые турниры для начинающих борцов. Об этом сообщает gov.tuva.ru.
Тыва Тува национальная борьба спорт борьба
 
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