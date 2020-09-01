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В Бурятии ушла из жизни известный музыкант

В Бурятии ушла из жизни известный музыкант
Общество,  Фото:театр "Байкал"
Соелма Чимитова была артисткой театра песни и танца «Байкал»

31 августа не стало заслуженной артистки республики, артистки театра песни и танца «Байкал», музыканта Национального оркестра Бурятии Соелмы Чимитовой.

Соелма Цыреновна Чимитова – яркая представительница плеяды блестящих музыкантов - исполнителей на народных инструментах, педагог, хормейстер, исполнительница. Около 40 лет жизни она посвятила работе в оркестре.

- Её творческая деятельность была широка и разнообразна. Она болела душой за сохранение и развитие народных музыкальных традиций. Соелма Цыреновна вела большую работу, как в театре, так и в других фольклорных коллективах республики. Обладая прекрасным профессиональным образованием, она стала одним из организаторов получившего известность фольклорного ансамбля «Тоонто». Просветительскую работу она вела и с детьми. Обучая младшее поколение не только родному языку, она прививала им любовь к народной музыке. Её трепетное отношение отзывалось в сердцах учеников, их родителей, - отмечают в минкультуры Бурятии.

Соелма Чимитова неоднократно выступала инициатором и организатором значимых мероприятий и концертов, в том числе проектов театра «Байкал». С её участием создавались проекты «Ночь Ёхора», «Эхо страны Баргуджин-Тукум», «Угайм сулдэ», «От монголов к моголам», «Мифы и легенды озера Байкал».

- Беспокойная натура, искренне болеющая за культуру своего народа, помогла ей в сборе немалого количества старинных народных песен, которые сейчас стали известны широкому кругу слушателей. Они получили второе рождение и вновь ушли в люди. В 2019 году музыкант выпустила песенный сборник. Обладая замечательными вокальными данными, она не раз принимала участие с коллективом в многочисленных фестивалях республиканского, регионального, российского и международного уровней, становилась дипломантом, лауреатом. За высокое исполнительское мастерство, многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие народного творчества Соелма Чимитова награждена почётными грамотами Бурятии, министерства культуры республики, удостоена звания «Почётный работник среднего профессионального образования РФ», а в 2018 году получила почётное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия», - продолжили в министерстве.

Дата и место прощания будут известны позднее.
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