В Иркутской области разъяснили работу школ в период выборов

Общество, Фото: пресс-служба избиркома Иркутской области

Перед единым днём голосования школы региона проведут День здоровья



В Иркутской области разъяснили работу учебных заведений в период выборов губернатора. Поскольку значительное количество избирательных участков расположено в школах, министерством образования региона даны рекомендации образовательным учреждениям 11 сентября провести для учащихся День здоровья, предусматривающее проведение занятий и профориентационных уроков на открытом воздухе. 12 и 13 сентября будут выходными днями в школах, а 14 сентября работа образовательных организаций будет проходить в штатном режиме после дезинфекции и уборки помещений.



Напомним, в досрочных выборах губернатора Иркутской области участвуют пять кандидатов: Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ). Также в единый день голосования 13 сентября в регионе пройдёт 89 муниципальных кампаний. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области.

