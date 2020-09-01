 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 сентября

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В Бурятии ожидаются заморозки

В Бурятии ожидаются заморозки
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами температура воздуха ночью опустится до -3 градусов

По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 сентября по республике без осадков. Утром местами туманы. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по юго-западу и северо-востоку местами до -1, -3, заморозки, днём +20, +25, местами до +15.

В Улан-Удэ завтра без осадков, утром туман. Ветер ночью слабый, днём юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью +6, +8, днём +21, +23.

3 сентября по республике местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +1, +6, днем +16, +22.

4 сентября по республике преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по юго-западу и северу при прояснении до -1, -3, заморозки, днём +20, +25, местами до +15.
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