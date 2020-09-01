В Бурятии за школьные парты сели более 600 подозреваемых и осуждённых

В исправительных учреждениях прошли торжественные линейки



Сегодня во всех общеобразовательных школах и учебно-консультационных пунктах исправительных учреждений Бурятии прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года. 1 сентября за парты сели 644 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, не имеющих среднего образования.



На сегодняшний день в подразделениях уголовно-исполнительной системы Бурятии функционирует три вечерних общеобразовательных школы, одна открытая сменная общеобразовательная школа и один учебно-консультационный пункт.



- Кроме учеников школ, получать образование будут учащиеся профессиональных училищ. Их в этом году насчитывается 536 человек. В исправительном учреждении для женщин, осужденные могут получить специальность оператора швейного оборудования, повара, швеи. У осужденных мужчин выбор больше, среди них – электромонтажник, электросварщик, кочегар, пекарь, столяр, штукатур, плотник, машинист (кочегар) котельной, обувщик по ремонту обуви, - сообщают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Для пенитенциарной системы образование является одним из средств социальной реабилитации осужденных. Для них это возможность приобрести знания и умения, востребованные на рынке труда, успешно адаптироваться к жизни после освобождения

