Соревноваться будут команды из 15 человек
В Бурятии запущен онлайн-квест «Выбор – дело молодых». В квесте могут принять участие команды студентов высших и профессиональных учебных учреждений в возрасте от 16 до 30 лет. Команды должны состоять из 15 человек.
Участникам предстоит:
- Создать агитационный плакат на тему «Я активный гражданин и мой голос решающий!» (заочный этап);
- Подготовить видеоролик на тему «Почему нужно ходить на выборы?», длительность видеоролика – не более 90 секунд (заочный этап);
- Принять участие в онлайн-викторине на знание законодательства в сфере избирательного права на базе платформы Zoom (очный этап, 24 сентября в 10:00).
Заявки принимаются до 12:00 18 сентября на электронную почту управления по делам молодёжи Улан-Удэ (udm@ulan-ude-eg.ru). Об этом сообщает группа «Студенты Бурятии».
Для студентов Бурятии запущен онлайн-квест «Выбор – дело молодых»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Список борцовских титулов в тувинской борьбе дополнился «ястребом» и «верховным исполином»
Также ремонт 2 мостов пройдёт в Иркутской области и 3 мостов – в Забайкальском крае
Перед единым днём голосования школы региона проведут День здоровья
Маршрут мероприятия проходит по территории 12 районов Забайкалья
Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из малокалиберного и пневматического пистолетов
В соревнованиях приняли участие команды из Улан-Удэ, Иркутска и Читы
Съёмки «Географии детства» пройдут в Улан-Удэ и 4 районах
Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот
Съёмки программы пройдут в Чите, Агинском и Алханае
На торжественной линейке побывал глава республики Алексей Цыденов
Мужчина совершил за час 107 взлётов и посадок на «Dragonfly»
Мебель в школах будут обрабатывать каждые два часа
Сегодня по всей стране прозвенели первые звонки в учебных заведениях
Призыв появился около школ и детсадов
Соелма Чимитова была артисткой театра песни и танца «Байкал»