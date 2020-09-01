Для студентов Бурятии запущен онлайн-квест «Выбор – дело молодых»

Соревноваться будут команды из 15 человек



В Бурятии запущен онлайн-квест «Выбор – дело молодых». В квесте могут принять участие команды студентов высших и профессиональных учебных учреждений в возрасте от 16 до 30 лет. Команды должны состоять из 15 человек.



Участникам предстоит:

- Создать агитационный плакат на тему «Я активный гражданин и мой голос решающий!» (заочный этап);

- Подготовить видеоролик на тему «Почему нужно ходить на выборы?», длительность видеоролика – не более 90 секунд (заочный этап);

- Принять участие в онлайн-викторине на знание законодательства в сфере избирательного права на базе платформы Zoom (очный этап, 24 сентября в 10:00).



Заявки принимаются до 12:00 18 сентября на электронную почту управления по делам молодёжи Улан-Удэ (udm@ulan-ude-eg.ru). Об этом сообщает группа «Студенты Бурятии».

