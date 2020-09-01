Первоклассникам республики дарят школьные принадлежности
В канун нового учебного года в Бурятии провели акцию «Первоклассник». Дети сотрудников автономных учреждений по всей республике искренне порадовались школьным принадлежностям и канцелярским товарам, которые очень пригодятся в предстоящей учебе.
Самое большое число первоклашек в Кяхтинском психоневрологическом интернате – здесь поздравили сразу 13 мальчишек и девчонок работников, дети которых в этом году впервые отправились в школу. Столько же презентов в канун 1 сентября подарили детям сотрудников Мухоршибирского психоневрологического интерната. В общей сложности члены ассоциации автономных учреждений соцобслуживания минсоцзащиты поздравили и передали школьные товары 90 ребятам, чьи родители работают в автономных учреждениях социального обслуживания населения Закаменского, Кабанского, Бичурского, Баргузинского, Заиграевского, Хоринского, Курумканского, Кабанского, Джидинского районов и Улан-Удэ.
Также в Кяхтинском районе ежегодно проходит благотворительная акция «Корзина добра» для школьников района при поддержке комиссии по делам несовершеннолетних. Её цель – помочь нуждающимся семьям и детям собраться в школу. Активное участие приняли жители Кяхты ТОС «Держась за руки» (ул. Мичурина, ул. Рагозина, ул. Степана Разина), сотрудники МВД России по Кяхтинскому району, которыми были собраны денежные средства и закуплены школьные принадлежности. Решением КДН помощь была направлена детям, оставшимся без попечения родителей центра «Добрый» (улус Субуктуй). Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В соцучреждениях Бурятии проходят благотворительные акции для детей
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