По сложившейся доброй традиции, полицейские Кабанского района в преддверии нового учебного года оказали помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Полицейские приобрели для школьников канцелярские принадлежности. ИХ вручили 14 семьям, состоящим на профилактическом учете в ПДН.
Организаторы акции пожелали школьникам успешно учиться и с любопытством открывать новые горизонты.
Полицейские Бурятии помогли детям собраться в школу
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По сложившейся доброй традиции, полицейские Кабанского района в преддверии нового учебного года оказали помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
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