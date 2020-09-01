Полицейские Бурятии помогли детям собраться в школу

По сложившейся доброй традиции, полицейские Кабанского района в преддверии нового учебного года оказали помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации



Полицейские приобрели для школьников канцелярские принадлежности. ИХ вручили 14 семьям, состоящим на профилактическом учете в ПДН.



Организаторы акции пожелали школьникам успешно учиться и с любопытством открывать новые горизонты.





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