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В Бурятии от мусора очистили берег Баргузина

В Бурятии от мусора очистили берег Баргузина
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
За отдыхающими пришлось убираться лесникам

В рамках акции «Чистый лес» сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества очистили берег реки Баргузин от мусора.

Вместе они собрали и вывезли более 20 мешков бытового мусора: бутылки, полиэтиленовые пакеты, пластик и консервные банки.

- В основном, мусор оставляют отдыхающие и даже не задумываются о том, какой вред они наносят реке Баргузин. Этим мероприятием мы хотим показать людям, что чистота берегов рек и озёр зависит от каждого из нас, - поделились сотрудники лесхоза и лесничества.


По информации агентства лесного хозяйства 
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