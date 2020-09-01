В Бурятии от мусора очистили берег Баргузина

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

За отдыхающими пришлось убираться лесникам



В рамках акции «Чистый лес» сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества очистили берег реки Баргузин от мусора.



Вместе они собрали и вывезли более 20 мешков бытового мусора: бутылки, полиэтиленовые пакеты, пластик и консервные банки.



- В основном, мусор оставляют отдыхающие и даже не задумываются о том, какой вред они наносят реке Баргузин. Этим мероприятием мы хотим показать людям, что чистота берегов рек и озёр зависит от каждого из нас, - поделились сотрудники лесхоза и лесничества.





По информации агентства лесного хозяйства

