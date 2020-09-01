За отдыхающими пришлось убираться лесникам
В рамках акции «Чистый лес» сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества очистили берег реки Баргузин от мусора.
Вместе они собрали и вывезли более 20 мешков бытового мусора: бутылки, полиэтиленовые пакеты, пластик и консервные банки.
- В основном, мусор оставляют отдыхающие и даже не задумываются о том, какой вред они наносят реке Баргузин. Этим мероприятием мы хотим показать людям, что чистота берегов рек и озёр зависит от каждого из нас, - поделились сотрудники лесхоза и лесничества.
По информации агентства лесного хозяйства
В Бурятии от мусора очистили берег Баргузина
Общество, Фото:
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