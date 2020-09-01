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Для осуждённых женщин в Улан-Удэ провели викторину

Для осуждённых женщин в Улан-Удэ провели викторину
Общество,  Фото:pixabay.com
В колонии прошла викторина, посвящённая началу нового учебного года

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялась викторина «День знаний», посвящённая началу нового учебного года. В не приняли участие учащиеся вечерней средней общеобразовательной школы и профессионального училища при колонии.

Участники вспоминали строки из известных стихотворений школьной программы, угадывали авторов известных цитат, выполняли задания с цифрами и ребусами. После выполнения основных заданий женщинам были предложены шуточные вопросы на тему школы и учебы.

- Мероприятие прошло дружно и весело. Участницы отметили, что викторина послужила хорошим началом нового учебного года, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


осужденные викторина
 
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