Для осуждённых женщин в Улан-Удэ провели викторину

В колонии прошла викторина, посвящённая началу нового учебного года



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялась викторина «День знаний», посвящённая началу нового учебного года. В не приняли участие учащиеся вечерней средней общеобразовательной школы и профессионального училища при колонии.



Участники вспоминали строки из известных стихотворений школьной программы, угадывали авторов известных цитат, выполняли задания с цифрами и ребусами. После выполнения основных заданий женщинам были предложены шуточные вопросы на тему школы и учебы.



- Мероприятие прошло дружно и весело. Участницы отметили, что викторина послужила хорошим началом нового учебного года, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





