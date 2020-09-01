Иркутские стрелки взяли «золото» чемпионата и всероссийских соревнований

Общество, Фото: Стрелковый союз России

Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из малокалиберного и пневматического пистолетов



Иркутские спортсмены Артём Черноусов и Надежда Колода успешно выступили на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Состязания проходили с 22 по 30 августа в ССК «Лисья нора» в Московской области.



На чемпионате страны две золотые медали завоевал заслуженный мастер спорта России Артём Черноусов. Он стал лучшим в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров с результатом 557 очков и на дистанции 25 метров с результатом 576 очков.



На всероссийских соревнованиях Артём Черноусов занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, набрав в квалификации 578 очков, а в финале показав результат 244,4.



Кроме того, на всероссийских соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар мастер спорта международного класса Надежда Колода и Артём Черноусов стали победителями. В полуфинале результат иркутских стрелков составил 387 очков, в финале – 17.



Напомним, Артём Черноусов и Надежда Колода занимаются пулевой стрельбой в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у заслуженного тренера России Галины Корзун. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

