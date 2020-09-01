В соревнованиях приняли участие команды из Улан-Удэ, Иркутска и Читы
Команда ветеранов футбольного клуба «Чита» стала победителем соревнований «Кубок Байкала», которые проходили в городе Байкальске с 28 по 30 августа. Участие в турнире по большому футболу приняли восемь ветеранских коллективов из Читы, Иркутска и Улан-Удэ.
Бронзовые медали завоевала ещё одна читинская команда «ЗабКлючи», организованная городским комитетом физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Чита».
Читинские футбольные ветераны выиграли «Кубок Байкала»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Съёмки «Географии детства» пройдут в Улан-Удэ и 4 районах
Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот
Съёмки программы пройдут в Чите, Агинском и Алханае
На торжественной линейке побывал глава республики Алексей Цыденов
Мужчина совершил за час 107 взлётов и посадок на «Dragonfly»
Мебель в школах будут обрабатывать каждые два часа
Сегодня по всей стране прозвенели первые звонки в учебных заведениях
Призыв появился около школ и детсадов
Соелма Чимитова была артисткой театра песни и танца «Байкал»
Местами температура воздуха ночью опустится до -3 градусов
В исправительных учреждениях прошли торжественные линейки
По сложившейся доброй традиции, полицейские Кабанского района в преддверии нового учебного года оказали помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Родители новоиспечённой супруги сына Валерии родились и выросли в Улан-Удэ
За отдыхающими пришлось убираться лесникам
В колонии прошла викторина, посвящённая началу нового учебного года