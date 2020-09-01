Читинские футбольные ветераны выиграли «Кубок Байкала»

В соревнованиях приняли участие команды из Улан-Удэ, Иркутска и Читы



Команда ветеранов футбольного клуба «Чита» стала победителем соревнований «Кубок Байкала», которые проходили в городе Байкальске с 28 по 30 августа. Участие в турнире по большому футболу приняли восемь ветеранских коллективов из Читы, Иркутска и Улан-Удэ.



Бронзовые медали завоевала ещё одна читинская команда «ЗабКлючи», организованная городским комитетом физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Чита».

