В СИЗО Улан-Удэ устроили квест к 1 сентября

Сыграли несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе



В преддверии 1 сентября сотрудники СИЗО-1 в Улан-Удэ провели квест для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.



Игра прошла в форме уроков, сотрудники учреждения выступили в роли учителей, каждый урок включал себе задания на логику и смекалку, силу, сообразительность и ловкость. Ребята показали хорошие знания пройденного материала, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Команда, выполнившая все задания, лучше всех справившаяся с силовыми упражнениями и заданиями на логику, получила заслуженный приз.



Также одну из камер, в которой содержатся подростки, украсили тематическим рисунком ко Дню знаний.



