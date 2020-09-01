Сыграли несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе
В преддверии 1 сентября сотрудники СИЗО-1 в Улан-Удэ провели квест для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.
Игра прошла в форме уроков, сотрудники учреждения выступили в роли учителей, каждый урок включал себе задания на логику и смекалку, силу, сообразительность и ловкость. Ребята показали хорошие знания пройденного материала, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Команда, выполнившая все задания, лучше всех справившаяся с силовыми упражнениями и заданиями на логику, получила заслуженный приз.
Также одну из камер, в которой содержатся подростки, украсили тематическим рисунком ко Дню знаний.
В СИЗО Улан-Удэ устроили квест к 1 сентября
Общество, Фото:
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