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В Улан-Удэ вакцинацию можно будет пройти на площади Советов и в торговых центрах

В Улан-Удэ вакцинацию можно будет пройти на площади Советов и в торговых центрах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На сегодня план вакцинации выполнен на 7%

В Бурятии в конце августа стартовала вакцинация населения от гриппа. Накануне также началась вакцинация детей и беременных. Для создания коллективного иммунитета в Бурятии необходимо привить не менее 60% населения – это 591 тысяча человек, в том числе 190 тысяч детей, сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

За неделю вакцинацию прошли 45,5 тысяч человек – это 7,7% от плана. Для более широкого обхвата населения планируется проводить мобильную вакцинацию. Сегодня в республике есть два мобильных комплекса, которые будут выезжать по графику по районам и размещаться на крупных площадках, таких как площадь Советов.

Также вакцинацию можно будет пройти в крупных торговых центрах города – в «Galaxy», «Пионер», «Мёд», «People’s park» и в ТД «Николаевский».

- Сегодня мы призываем всех приходить на вакцинацию, особенно это касается тех, кто входит в группы риска – хронические пациенты, лица старше 65 лет, дети, студенты, работники сферы обслуживания, транспорта и ЖКХ, учителя и медработники. Мы настоятельно рекомендуем защититься от ОРВИ и гриппа через вакцинацию, - сказала Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой неделе привился от глава Бурятии Алексей Цыденов
грипп прививки
 
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