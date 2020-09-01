Студентов Бурятии призывают творить «экодобро»

Студенты по всей стране начнут учебный год с добровольческой акции #экоДобро
5 сентября Ассоциация «зеленых» вузов России запускает общероссийскую акцию «Экодобро», открывающую марафон экологических инициатив студентов в новом учебном году. Участники проведут свои мероприятия в популярном формате Дней единых действий. Самые активные студенты получат призы и возможность посетить всероссийский слёт «зелёных» вузов, сообщает пресс-служба движения ЭКА.
Дни единых действий «Экодобро» позволят инициативным юношам и девушкам попробовать себя в роли организаторов экологических активностей, а также вовлечь широкую аудиторию в снижение своего экологического следа.
Присоединиться к акции могут как отдельные добровольцы, так и студенческие команды. Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться как организатор мероприятия на сайте http://ecodobro2020.ru.
2. Определиться с темой мероприятия и занести ее в специальную форму на сайте.
3. Организовать и провести мероприятие.
4. Выложить пост о прошедшем мероприятии в социальных сетях с хештегом #экодобро2020
5. Поделиться постами о проведенных мероприятиях с организаторами акции.
Подключиться к «Экодобру» можно с 5 по 20 сентября. Все организаторы мероприятий получат сертификаты участников добровольческого проекта. Команда-лидер выиграет путевку на всероссийский слет «зеленых» вузов в ноябре 2020 года, а два самых активных участника получат полезные экопризы. Итоги акции будут подведены не позднее 10 октября.
- Опыт проведения акции «Экодобро» в прошлом году показал, что студенты с энтузиазмом включаются в проведение экологических мероприятий в формате Дней единых действий. Это позволяет им развивать свои лидерские и организационные навыки, а также вносить вклад в уменьшение экологического следа доступными способами. Мы приглашаем всех желающих вместе запустить «зеленую волну» в российских вузах и поддерживать ее на протяжении всего учебного года, - говорит председатель Ассоциации «зеленых» вузов России Андрей Руднев.
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