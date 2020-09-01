Итальянец из «Поедем, поедим!» научится готовить блюда Забайкалья

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Съёмки программы пройдут в Чите, Агинском и Алханае



Съёмочная группа программы «Поедем, поедим!» телеканала НТВ прилетела в Забайкальский край. Ведущий программы, итальянец Федерико Арнальди, операторы и продюсер программы пробудут в регионе пять дней.



- Мне хочется раскрыть жемчужины этого края и показать их телезрителям. Но я понял, что все красоты не на поверхности, чтобы их увидеть, нужно отправиться в дорогу, – сказал Федерико Арнальди.



В первый день гости начали осматривать Читу, побывали в кузнице «Сварожичи», а также посетили ресторан «Счастье в провинции» вместе с забайкальским блогером – сельчанкой Татьяной Мирошниковой.



Съёмочная группа побывает не только в Чите, но и в посёлке Агинское, а также национальном парке «Алханай». При этом большое внимание в программе уделено местным блюдам.



Программа о Забайкальском крае, её жителях и особенностях кухни выйдет в эфир на телеканале НТВ в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



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