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Задымление на мусорном полигоне под Улан-Удэ ликвидировали

Задымление на мусорном полигоне под Улан-Удэ ликвидировали
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Все очаги засыпаны песком

Комбинат по благоустройству Улан-Удэ по поручению мэра Игоря Шутенкова в течение суток ликвидировал задымление на полигоне в селе Нижний Саянтуй.

Более 1500 квадратов засыпано песком. На месте работали четыре самосвала, грейдер, фронтальный погрузчик, два бульдозера комбината по благоустройству.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 29 августа, на полигоне ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелся мусор, который начали засыпать песком с помощью тяжёлой техники коммунальных служб. На засыпку было израсходовано 4,5 тысяч кубометров песка. 

Работы были продолжены и в воскресенье, 30 августа. Причиной пожара, предположительно, послужило самовозгорание мусора, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В настоящее время все очаги засыпаны, задымление отсутствует и проводится круглосуточное наблюдение и контроль за всей территорией полигона, сообщили в комитете городского хозяйства.


пожар мусор дым
 
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