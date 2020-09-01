Также ремонт 2 мостов пройдёт в Иркутской области и 3 мостов – в Забайкальском крае
Стартовали проектно-изыскательские работы по ремонту и капремонту мостов на федеральных трассах Бурятии, Иркутской области и Забайкалья. Подрядные организации приступили к проведению проектных и изыскательских работ на девяти объектах.
До 2024 года планируется отремонтировать мосты через р. Улан-Горхон на км 92+900, через ручей на км 106+300 и через р. Хулугайма на км 201+550 трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией в Бурятии, а также мост через р. Харлахта на км 147+150 автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита в Иркутской области.
Капитальный ремонт предусмотрен на пяти мостах Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита: через р. Толбазиха на км 186+523 в Бурятии, через р. Паньковка-1 на км 172+425 в Иркутской области, через р. Хасурта на км 634+986, через р. Шебартуй на км 675+507, через р. Бом-Горхон на км 708+115 в Забайкальском крае.
В настоящее время осуществляется сбор исходных данных, затем будет выполнено предпроектное обследование, после которого специалисты приступят к инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. По результатам выполненных работ подрядные организации разработают проектную документацию. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
До конца 2024 года в Бурятии планируют отремонтировать 4 моста
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