Он продлён до 14 сентября
Особый противопожарный режим в северных районах Иркутской области продлили до 14 сентября. Это связано с высокими классами пожарной опасности в лесах и возникающей угрозой населенным пунктам. Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского районов и Усть-Илимска.
Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением средних и высоких классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесной зоны. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.
Всего с начала пожароопасного периода составлено 2633 протокола (по ст. 20.4 КоАП РФ – 1086 протоколов, по ст. 8.32 КоАП РФ – 1291 протокол, 256 протоколов составлено органами местного самоуправления за нарушение правил благоустройства территории, в части ее захламления).
На севере Иркутской области продлили особый противопожарный режим
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