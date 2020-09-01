В Бурятии стартуют съёмки фильма о детях республики

Съёмки «Географии детства» пройдут в Улан-Удэ и 4 районах
С 1 сентября в Бурятии начинаются съёмки документального фильма, где дети расскажут об этнокультурной самобытности народов республики. Съёмочная группа общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов» совместно с институтом развития Интернета в течение четырёх дней будет работать на территории Селенгинского, Иволгинского, Прибайкальского и Тарбагатайского районов и в городе Улан-Удэ.
Бурятию выбрали не случайно: Лига юных журналистов имеет 50 отделений по всей стране, Бурятское отделение является одним из самых активных.
Республика имеет не только особый национальный колорит и богатую историю, но и воспитывает удивительных детей, желающих и, главное, умеющих рассказывать о своих корнях и традициях. Этнокультурное своеобразие территории будет отражено глазами детей, проживающих на них. Акцент будет сделан на культуре, традициях, быте народов, их языке и образовании, интересах детей.
Также в сериале будут затронуты темы, которые касаются детей и подростков любых национальностей: взросление, дружба, отношения с родителями, любовь, школа, самореализация, выбор профессии и жизненного пути. Расскажут и о том, какой отпечаток на эти жизненные аспекты накладывает принадлежность к малым народом России и каким образом у детей малых народов формируются взгляды на жизнь. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
Справка
Главная задача проекта – сохранение этнокультурных традиций малых народов России для современников и будущих поколений. В ходе журналистской экспедиции по Бурятии будет создаваться мультимедийный контент, интерактивная карта. Материал будет доступен на сайте и в социальных сетях.
Этнографический документальный youtube-сериал «География детства» будет знакомить своих зрителей со своеобразием жизни малых народов России через создание видеоконтента о жизни детей как носителей культурно-исторического своеобразия народов своей территории.
В рамках проекта планируется создать 4 серии документального сериала, длительностью 25 минут каждая. Готовый контент будет опубликован на информационных площадках региональных отделений Лиги юных журналистов и в общероссийских СМИ. Документальный сериал «География детства» будет также предложен общероссийским и региональным профессиональным средствам массовой информации.
В Бурятии стартуют съёмки фильма о детях республики
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Съёмки «Географии детства» пройдут в Улан-Удэ и 4 районах
Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот
Съёмки программы пройдут в Чите, Агинском и Алханае
На торжественной линейке побывал глава республики Алексей Цыденов
Мужчина совершил за час 107 взлётов и посадок на «Dragonfly»
Мебель в школах будут обрабатывать каждые два часа
Сегодня по всей стране прозвенели первые звонки в учебных заведениях
Призыв появился около школ и детсадов
Соелма Чимитова была артисткой театра песни и танца «Байкал»
Местами температура воздуха ночью опустится до -3 градусов
В исправительных учреждениях прошли торжественные линейки
По сложившейся доброй традиции, полицейские Кабанского района в преддверии нового учебного года оказали помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Родители новоиспечённой супруги сына Валерии родились и выросли в Улан-Удэ
За отдыхающими пришлось убираться лесникам
В колонии прошла викторина, посвящённая началу нового учебного года