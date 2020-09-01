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В Бурятии стартуют съёмки фильма о детях республики

В Бурятии стартуют съёмки фильма о детях республики
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Съёмки «Географии детства» пройдут в Улан-Удэ и 4 районах

С 1 сентября в Бурятии начинаются съёмки документального фильма, где дети расскажут об этнокультурной самобытности народов республики. Съёмочная группа общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов» совместно с институтом развития Интернета в течение четырёх дней будет работать на территории Селенгинского, Иволгинского, Прибайкальского и Тарбагатайского районов и в городе Улан-Удэ.

Бурятию выбрали не случайно: Лига юных журналистов имеет 50 отделений по всей стране, Бурятское отделение является одним из самых активных.

Республика имеет не только особый национальный колорит и богатую историю, но и воспитывает удивительных детей, желающих и, главное, умеющих рассказывать о своих корнях и традициях. Этнокультурное своеобразие территории будет отражено глазами детей, проживающих на них. Акцент будет сделан на культуре, традициях, быте народов, их языке и образовании, интересах детей.

Также в сериале будут затронуты темы, которые касаются детей и подростков любых национальностей: взросление, дружба, отношения с родителями, любовь, школа, самореализация, выбор профессии и жизненного пути. Расскажут и о том, какой отпечаток на эти жизненные аспекты накладывает принадлежность к малым народом России и каким образом у детей малых народов формируются взгляды на жизнь. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.

Справка

Главная задача проекта – сохранение этнокультурных традиций малых народов России для современников и будущих поколений. В ходе журналистской экспедиции по Бурятии будет создаваться мультимедийный контент, интерактивная карта. Материал будет доступен на сайте и в социальных сетях.

Этнографический документальный youtube-сериал «География детства» будет знакомить своих зрителей со своеобразием жизни малых народов России через создание видеоконтента о жизни детей как носителей культурно-исторического своеобразия народов своей территории.

В рамках проекта планируется создать 4 серии документального сериала, длительностью 25 минут каждая. Готовый контент будет опубликован на информационных площадках региональных отделений Лиги юных журналистов и в общероссийских СМИ. Документальный сериал «География детства» будет также предложен общероссийским и региональным профессиональным средствам массовой информации.
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